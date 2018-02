In het Groningse plaatsje Garrelsweer is vanmiddag een aardbeving geweest met een kracht van 2,2. Het KNMI zegt dat de beving op een diepte van 3 kilometer was.

De beving is het gevolg van de gaswinning in het gebied. Volgens de regionale zender RTV Noord melden verschillende inwoners dat ze de aardbeving duidelijk hebben gevoeld.

Afgelopen week was er ook een beving in Scharmer en de omgeving van Loppersum. Die laatste had een kracht van 2,0.