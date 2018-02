Drie doden bij crash helikopter met toeristen bij Grand Canyon

Bij een helikoptercrash in de buurt van de Grand Canyon zijn drie mensen om het leven gekomen. Vier anderen raakten gewond. In de helikopter zaten een piloot en zes toeristen.

Zij waren bezig met een tour boven het natuurgebied in de Amerikaanse staat Arizona, toen de helikopter neerstortte. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht.

Door harde windstoten duurde het even voordat de gewonden met traumahelikopters naar het ziekenhuis konden worden gevlogen. Over de nationaliteiten van de slachtoffers is nog niets bekend.