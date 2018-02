Antiracisme-betogingen in Italiaanse steden

In verscheidene Italiaanse steden is gedemonstreerd tegen het racisme en de herleving van fascisme in Italië. De aanleiding tot het protest is een schietpartij op 3 februari in Macerata, in Midden-Italië. De uiterst rechtse dader van 28 beschoot toen vanuit zijn auto zes Afrikaanse migranten.

De man verklaarde later tegen de politie dat hij tot zijn daad was gekomen door de brute moord op een 18-jarige Italiaanse. In de zaak zijn vier Nigerianen, onder wie een drugsdealer, aangehouden.

Macerata was vandaag een van de steden waar gedemonstreerd werd. Uit angst voor rellen waren de winkels dicht en het openbaar vervoer lag stil. Ook in Rome, Turijn, Milaan en Palermo gingen mensen de straat op.

Matteo Salvini

Over drie weken, op zondag 4 maart, zijn er in Italië parlementsverkiezingen. Een coalitie van rechtse partijen staat in de opiniepeilingen op winst. De leiders van die coalitie, zoals oud-premier Berlusconi en Lega Noord-leider Salvini, zeggen dat ze op de dag dat ze aan de macht zijn gekomen, meteen een begin zullen maken met het terugsturen van migranten.

Zij stellen de migranten verantwoordelijk voor een stijging van de misdaadcijfers. Matteo Salvini zei vandaag "dat we de illegalen zullen uitwijzen, een voor een, ter bescherming van de vrouwen en meisjes in Italië".