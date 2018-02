Moslima's op Twitter: seksuele intimidatie gebeurt ook in Mekka

Moslimvrouwen gebruiken de hashtag #MosqueMeToo op Twitter om hun ervaringen te delen met seksuele intimidatie op religieuze plekken, zoals in moskeeën. Zij willen laten zien dat aanranding en ongewenste intimiteiten ook plaatsvinden op plaatsen die voor moslims heilig zijn.

De beweging begon vorige week, nadat de Pakistaanse Sabica Khan een bericht op Facebook had geplaatst over haar ervaringen tijdens de hadj in Mekka. Ze schreef dat ze tijdens de massale gang rond de Kaäba verschillende keren in haar billen was geknepen. Het vierkante gebouw bekleed met zwarte doeken is de heiligste plaats van de islam en de rondgang is een hoogtepunt van de pelgrimstocht.

"Ik versteende. Ik voelde me zo onteerd", vertelde Khan. Ze was bang dat niemand haar verhaal serieus zou nemen, behalve haar moeder. Haar nam ze in vertrouwen. "Ze was er kapot van. Ze verbood me daar ooit nog alleen naartoe te gaan."

Na dit verhaal en de vele die erop volgden, riep de Egyptisch-Amerikaanse publiciste en feministe Mona Eltahawy #MosqueMeToo in het leven. Toen zij als 15-jarige op pelgrimstocht naar Mekka ging, werd ze twee keer betast. In 2013 schreef ze erover in een boek.