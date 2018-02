Uitverkoop: Franse gemeenten verkopen alles wat los en vast zit

Een driewieler voor een peuter, een biljarttafel, een bestekset en een hometrainer: steden en dorpen doen werkelijk alles van de hand. Dat gebeurt op speciale sites waar de Franse overheid producten mag veilen. "In het begin werden alleen nog hele waardevolle producten geveild, maar nu worden zelfs de planken van ladekasten verkocht", aldus Marie Le Roy van Webenchères.

Het proces is al langer gaande. Tussen 2014 tot 2017 daalden de gelden die de gemeenten van het rijk kregen met ruim 11 miljard euro. "Alleen al in 2016 is het aanbod op onze site verviervoudigd", zegt Servan Ndjantcha van Agorastore, waar 1500 Franse steden en departementen hun spullen te koop zetten.

De regering van president Macron heeft lokale overheden nu nog eens 13 miljard aan bezuinigingen opgelegd en het effect is navenant. Het aanbod op de veilingen explodeert. "De grote staatsuitverkoop", wordt het al in de Franse pers genoemd.

Slacentrifuge

De gemeente Corbenay, in Oost-Frankrijk, zette een vijver omringd door bos te koop: 89.460 euro. Saint-Jean d'Angely, in het westen, zette een kasteel te koop met 27 kamers: 533.000 euro.

Ook kleine spullen worden massaal van de hand gedaan. Op de veilingsites staan een paar gemeentelijke werkschoenen (10 euro), een gemeentelijke slacentrifuge (10 euro), 15 gemeentelijke peertjes voor in de lamp van elk 40 watt (2 euro), en een gemeentelijk houten onderstel voor een kinderbed (4 euro).

De uitverkoop heeft in Frankrijk tot gegniffel geleid. Maar er werden ook her en der wat wenkbrauwen opgetrokken. Want blijkbaar valt er best nog wel wat te bezuinigen. Waarom beschikte de ene burgemeester over een massagebank die nu te koop staat en hoe vaak gebruikte de andere burgemeester de complete voorraad aan champagne- en portglazen die hij nu veilt?

Grafstenen

Want verrassend aanbod, dat is er volop. De stad Tourcoing veilt een auto die het niet meer doet (100 euro). Nevers deed z'n parkeermeters in de uitverkoop (à 30 euro per stuk).

De gemeente L'Isle sur Sorgue zette zelfs oude marmeren grafstenen op een veiling, met de inscripties er nog op ('Voor onze opa'). Ze kosten 50 euro per 35 kilo.