Veel telefoontjes naar 112 zijn onterecht

Het alarmnummer 112 wordt in Nederland vaak voor niets gebeld. In 38 procent van de gevallen was het noodnummer niet nodig geweest, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie.

Met valse meldingen wordt bedoeld dat na deze telefoontjes geen hulp nodig was van de meldkamer of van de hulpdiensten. Het Europese onderzoek gaat over de periode medio 2016 tot medio 2017.

Het beeld in Europa is sterk wisselend, blijkt uit het onderzoek. Zo zegt Cyprus dat het slechts 8 procent valse meldingen heeft, terwijl dat percentage in Griekenland 95,5 is. Het is niet duidelijk wat de verklaring is voor die verschillen.

Belgiƫ heeft met 32 procent iets minder valse meldingen dan Nederland en in Duitsland was 27 procent van het aantal telefoontjes naar het alarmnummer niet nodig geweest.