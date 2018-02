50 jaar metro: 'Die eerste dag zal ik nooit vergeten'

De metro was in Nederland destijds een revolutionair vervoersmiddel. Plotseling konden heel veel mensen in een stad tegelijk in korte tijd van A naar B. Dat was een belangrijke oplossing voor het groeiende autoverkeer. Het netwerk in Rotterdam breidde zich steeds verder uit.

Metrobestuurder Jan Bruinsma reed sinds 1974 jarenlang op de Noord-Zuidlijn. "Voor iedereen die van buiten de stad kwam was het iets gigantisch. Je ging onder de grond rijden." Het was een teken van vooruitgang, vertelt Bruinsma, ook voor Rotterdammers. "Voordat de metro kwam moest je altijd via de bruggen als je van Zuid naar Noord wilde."

Bruinsma is apetrots op de metro, waarmee Rotterdam de hoofdstad jaren voor was. In Amsterdam reed de eerste metro pas in 1977. "We hebben ons rot gelachen toen Amsterdam eraan begon. Huizen die wegzakten en een metronet dat bijna drie keer zo duur werd als beraamd. Hier hielden ze geld over."