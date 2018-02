Miljardair naar de rechter om laagvliegende legerhelikopters

Bij LTO Noord zijn klachten binnengekomen van boeren uit de Achterhoek. Die zeggen dat hun koeien in paniek raken omdat ze niet gewend zijn aan de overvliegende helikopters. Bestuurslid Henk Jolink van LTO is niet blij met de communicatie van Defensie. "We kunnen een algemeen nummer bellen en krijgen dan een antwoordapparaat. Het is lastig om met Defensie in contact te komen."

LTO Noord zegt juridische stappen niet uit te sluiten. Ze hopen er eerst in een goed gesprek uit te kunnen komen. Wanneer het kort geding van miljardair Melchers dient is nog niet bekend.