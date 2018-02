Verzekeringen voor praalwagens nichemarkt

Hoeveel ongelukken er jaarlijks gebeuren met praalwagens, is onbekend. De Vereende wil daar ook niet veel over kwijt. Behalve dan dat áls er al schade is, dit meestal materiële schade is, doordat een praalwagen bijvoorbeeld geparkeerde auto's heeft geraakt, een lantaarnpaal of een verkeersbord.

Paauw: "Over de afgelopen drie jaar is de gemiddelde schade per schademelding tegen de 6000 euro. Daar zitten zaken bij van 100 euro, maar ook van 100.000 euro. Afgelopen jaar viel een man van een wagen af, kwam met zijn been onder de trekker terecht. Dat been moest vervolgens geamputeerd worden. Heel veel persoonlijk leed dus, maar ook een forse schadepost."

Op de trekker

In het Brabantse Boemeldonck, zoals Prinsenbeek dezer dagen heet, weten ze wel van de risico's. Maar praalwagenbouwer Quinten Meeuwissen kan zich geen ongeluk herinneren: "Er zit bij ons iemand op de trekker die daar veel ervaring mee heeft, dus daar heb ik alle vertrouwen in. Er lopen ook mensen van ons mee naast de wagen, om te voorkomen dat er kijkers langs de weg onder de wagen komen."