Met de trein naar Londen, goed alternatief voor het vliegtuig?

Vliegen naar Londen? Er is best kans dat we dat in de toekomst een stuk minder zullen doen. De trein moet de komende jaren een volwaardig alternatief worden voor de enkele miljoenen passagiers die jaarlijks tussen Amsterdam en Londen reizen. Toch vragen deskundigen zich af hoe groot de concurrentie voor het vliegtuig wordt.

Spoorwegbedrijven en vervoerders zien een groeimarkt voor internationale treinreizen. Zo start het Britse bedrijf Eurostar - dat sinds 1994 met treinen via de Kanaaltunnel tussen Londen, Parijs en Brussel rijdt - vanaf 4 april met een rechtstreekse treinverbinding van Londen naar Amsterdam. De andere kant op, van Amsterdam of Rotterdam rechtstreeks naar Londen, is vanaf eind 2019 pas een optie.

Een kaartje voor een enkele treinreis Londen-Amsterdam heb je vanaf 40 euro; daarmee concurreert de hogesnelheidstrein serieus met low-cost vliegtuigmaatschappijen (vanaf 18 euro naar Londen Stansted).

Geen lange rijen

De trein is ook aantrekkelijk omdat passagiers van stadscentrum naar stadscentrum reizen, niet te maken krijgen met lange rijen bij incheckbalies en al helemaal niet met een bagageband.

Tot nu toe kon een treinreis van Amsterdam naar Londen nog niet concurreren met een vliegreis als het gaat om tijd. Maar nu er een rechtstreekse verbinding komt (let wel: er zijn een korte stops in Brussel en Rotterdam) duurt de rit 3 uur en 41 minuten. Wie het vliegtuig pakt is door het wachten op luchthavens en het reizen van of naar een stadscentrum zeker vier tot vijf uur kwijt.