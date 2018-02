Kappers FNV zeggen nee tegen nieuwe cao

Na bijna anderhalf jaar onderhandelen ligt er een cao-akkoord voor kappers. Gedeeltelijk althans, want de leden van vakbond CNV stemden voor, maar die van de FNV tegen.

In de cao die nu op tafel ligt, krijgen kappers in mei een loonsverhoging van 2,5 procent, en januari volgend jaar komt daar nog 1,85 procent bij. Ook krijgen ze opleidingsvouchers van tussen de 400 en 500 euro, voor bijscholing.

"Dat lijkt misschien niet veel voor een tweejarige cao. Maar sinds juni 2016 is er al geen loonaanpassing meer geweest", zegt CNV-onderhandelaar Willem Kruithof.

Verder hebben kappers straks meer te zeggen over hun werktijden, zij het beperkt. Ook dat is meer dan het lijkt, volgens Kruithof. "Het lijkt wellicht niet bijzonder dat je als hairstylist drie vrij dagen kan aanwijzen per jaar. Maar in de kapperswereld betekent dit dat je zelfs een vrije zaterdag kunt krijgen als je dat ten minste 24 uur van tevoren hebt aangevraagd."

'Achteruitgang'

Voor de leden van FNV was dat allemaal niet voldoende. "Aangezien de vorige loonsverhoging dateert uit juli 2015 krijgen werknemers er per saldo slechts 1 procent per jaar bij", zegt voorzitter Marga Patijn van FNV Mooi. Volgens de vakbond gaan grote groepen kappers er onder de nieuwe afspraken zelfs op achteruit, tot wel 200 euro per maand.

En dus stemden de FNV-leden in meerderheid tegen. Er gaan bij de vakbond geluiden op over een landelijke staking. Hoe concreet die actieplannen zijn, is nog onduidelijk. "Van oudsher is dit niet een branche waar gestaakt wordt", aldus Patijn.

Het komt steeds vaker voor dat de grootste vakbond FNV niet akkoord gaat met cao's. Dat was bijvoorbeeld drie jaar geleden het geval bij de ambtenaren-cao en vorig jaar bij de horeca-cao.