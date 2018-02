Amsterdam wil vergunning voor dieren bij evenementen

Amsterdam wil een vergunning invoeren voor het gebruik van dieren bij evenementen. Zo wil de gemeente meer controle krijgen over het welzijn van de dieren. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de plannen.

De verantwoordelijk wethouder, Laurens Ivens, ziet het liefst een verbod op het gebruik van dieren bij evenementen. "Het is geen natuurlijk gedrag voor een koe om met een pasgeboren kalf in een winkelstraat te liggen. Dieren worden bijvoorbeeld ook aangeraakt als ze in een kerststal staan. Dat soort zaken kunnen heel stressvol zijn."

Amsterdam heeft niet de bevoegdheid om dieren te verbieden tijdens evenementen. Daarom heeft de gemeente aan de Tweede Kamer en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om dat te veranderen in het landelijke beleid.