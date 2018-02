Patriottisme-les op Poolse scholen: marcheren in de gymzaal

Op een middelbare school in Siedlce, een stad in het oosten van Polen, marcheren leerlingen door de gymzaal. Ze dragen een legeruniform want dit is de militaire klas, vertelt Emilia Chrominska. De leerlingen kunnen ervoor kiezen om alle klassen in militair uniform bij te wonen. Emilia wil later in het leger. "Voor elke soldaat is het belangrijk dat je leert marcheren zodat je leert het uniform te respecteren."

Voor de groep staat Kacper Ksemzopolski, wat ouder dan de rest. Hij vertelt dat de leerlingen bij alle vakken op school leren hoe ze een patriot moeten zijn. Alle lessen moeten van de regering doordrenkt zijn van het Poolse positieve verhaal. Schoolboekjes zijn herschreven.