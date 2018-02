Nederlanders met cryptomunten: 'Ik ben redelijk gecrasht'

Hij klinkt als een professionele belegger als hij over de bitcoinkoers praat: "Die gaat de komende dagen een double bottom maken, denk ik. En dan een inverse head and shoulders, wat betekent dat hij binnenkort weer uit zijn down trend is. En dan denk ik dat hij bullish wordt en zal stijgen naar een all time high."

Toch is de 20-jarige Fabian gewoon student kunstmatige intelligentie in Amsterdam, en belegt hij tussen het studeren door. Zo'n vijftig keer per dag bekijkt hij de cryptokoersen, op zijn smartwatch. Want de waarde van die munten kan zomaar tien procent omhoog of omlaag schieten, en dan moet je natuurlijk snel kunnen handelen.

Hij is zeker niet de enige Nederlander. Volgens onderzoek van Kantar TNS bezitten zeker 580.000 Nederlanders cryptomunten als bitcoin, ethereum en ripple. Omdat ze geloven dat de technologie erachter in de toekomst heel waardevol zal zijn, of omdat ze snel geld willen verdienen.

Van 200 naar 8000

Afgelopen oktober legde Fabian 200 euro in. Dat is inmiddels zo'n 8000. Het was meer, maar sinds eind januari is de koers weer behoorlijk ingezakt.

Dat voelt Nelleke ook. De 38-jarige lerares marketing aan de hogeschool in Nijmegen stapte afgelopen november, toen de waarde van bitcoin al de lucht in schoot, alsnog in op advies van haar studenten. Bij elkaar 1300 euro heeft ze gestopt in bitcoin en kleinere alternatieve cryptomunten.

De koers houdt ze bij via haar telefoon. "Via appjes, waarin je precies kunt invullen hoeveel je van welke crypto hebt, en voor welk bedrag je hebt ingekocht. Dus die laten met een druk op de knop precies zien hoe ik er voor sta."

Op dit moment niet zo goed. "In de eerste weken had ik meteen dertig, veertig procent winst. En toen kwam januari en ben ik redelijk gecrasht." Op het slechtste moment stond ze op 60 procent verlies.

"Als ik nu alles verkoop, is het echt gewoon verbrand. Het is niet geld wat ik direct nodig heb, dus waarom zou ik mijn verlies dan pakken?" Binnen een paar maanden zal het wel weer gaan stijgen, verwacht ze.

Hoop voor de toekomst

Zowel Nelleke als Fabian hebben veel vertrouwen in de technologie achter sommige cryptomunten. Want ze zijn lang niet allemaal bedoeld als alternatief betaalmiddel. Ze beloven allerlei praktische problemen op te kunnen lossen.

Fabian bezit bijvoorbeeld ook CargoX, dat zich richt op schippers en rederijen. "Vrachtschepen hebben een vrachtbrief, die willen ze digitaal maken met de blockchain. Ik zie daar heel veel potentie in en verwacht dat die altcoin zal stijgen."

Echt eenvoudig is het kopen van cryptomunten niet, vindt Nelleke. "Op internet moet je eerst een bitcoin kopen. Die moet je vervolgens naar een soort beurs sturen, een Chinees of Amerikaanse wisselkantoor. En daar kun je pas die bitcoin gaan verhandelen voor andere cryptomunten."

Kwetsbaar

Dat loopt niet altijd even soepel en transparant. "Rond Kerst was het zo druk dat het gewoon wel acht uur duurde voor mijn geld van de ene site naar de andere site verplaatst was. Je krijgt geen mailtje, niks. Dus dan zit ik acht uur lang in de stress. Aan dat soort dingen merk ik wel dat het allemaal nog best wel kwetsbaar is, en nieuw, en niet goed geregeld."

Vandaag zijn ze allebei in elk geval optimistisch. Fabian: "Mijn altcoins zijn vannacht alleen maar gestegen, top." Nelleke: "Ik heb al weer wat minder verlies dan vanmorgen. Zo'n 45 procent. Ik heb goede hoop dat het goedkomt."