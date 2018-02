KNMI: morgen code geel vanwege sneeuw, KLM schrapt vluchten

Het KNMI waarschuwt dat het morgen glad kan worden door sneeuw. Voor het hele land is code geel afgekondigd 's Ochtends bereikt een gebied met sneeuw het westen, later breidt de sneeuw zich uit over de rest van het land.

Volgens het KNMI gaat de sneeuw in de loop van de middag over in regen en neemt de sneeuw in hevigheid af. Weerplaza meldt dat er zo'n 1 tot 3 centimeter sneeuw kan vallen.

Vanwege de verwachte sneeuwval heeft de KLM voor morgen 26 Europese retourvluchten geannuleerd. Het gaat om vluchten die niet kunnen vertrekken vanaf Schiphol en daardoor is er ook geen toestel dat vanuit het buitenland kan terugkeren naar Amsterdam. "Dat komt omdat er op Schiphol door de sneeuw beperkte start- en landingscapaciteit is", zegt een woordvoerder.

De ANWB verwacht voor morgen een lichte ochtendspits, maar waarschuwt wel dat er na de spits vooral in het westen kans is op gladheid. Voor de avond wordt een normale spits verwacht.