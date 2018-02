Bermuda schaft homohuwelijk weer af

Het Britse overzeese gebiedsdeel Bermuda schaft het homohuwelijk weer af. De gouverneur van het eiland heeft zijn handtekening gezet onder een wetsvoorstel dat al was aangenomen door het parlement. Daarmee is de wet die een einde maakt aan het homohuwelijk van kracht geworden. Huwelijken van homo's en lesbiennes die al getrouwd zijn, blijven rechtsgeldig.

Het besluit van de gouverneur, die op Bermuda koningin Elizabeth vertegenwoordigt, is opmerkelijk. Hij keert zich tegen een uitspraak van het Hooggerechtshof van Bermuda, dat in mei vorig jaar stelde dat het homohuwelijk moest worden toegestaan omdat in de grondwet van het eiland is vastgelegd dat discrimineren verboden is.

Het conservatieve deel van de bevolking, kerkelijke leiders en een meerderheid in het parlement waren het daar niet mee eens en steunden het wetsvoorstel dat het homohuwelijk expliciet verbiedt. De gouverneur heeft niet uitgelegd waarom hij de uitspraak van het hof negeert.

Zelfbestuur

Bermuda is een welvarend eiland met 60.000 inwoners, in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan. Het ligt zo'n duizend kilometer uit de Amerikaanse kust en heeft zelfbestuur.

De Britse regering laat weten "zeer teleurgesteld" te zijn over de invoering van het verbod, maar zal zich verder niet met de kwestie bemoeien. Een woordvoerder van premier May zegt dat het om een democratisch genomen besluit gaat en dat de relatie met overzeese gebiedsdelen gebaseerd is op respect voor het zelfbestuur daar.