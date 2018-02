Vrouwelijke statushouder vaak uit beeld bij gemeente

Hun latere komst naar Nederland is niet de enige reden dat deze vrouwen een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Ze spelen vaak een grotere rol in het huishouden en hebben soms minder werkervaring.

Ook de traditionele rolverdeling die in hun land van herkomst gebruikelijk is, kan een belemmering zijn. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de competenties van deze vrouwen, stelt het Kennisplatform.

Vaak hebben gemeenten niet genoeg kennis over de achtergrond van vluchtelingenvrouwen. Dat leidt tot verkeerde aannames of stereotyperingen. Door de veronderstelling dat de vrouw voor de kinderen moet zorgen of kwetsbaar is, richten begeleiders zich eerder op de man.

Veel meegemaakt

"Als een gehuwd stel bij de gemeente komt en de man zegt dat de vrouw niet wil werken, dan denkt de medewerker dat het niet mag, omdat er sprake is van een traditioneel rolpatroon. Maar er kan ook een andere verklaring zijn", zegt onderzoekster Inge Razenberg.

"Zo'n vrouw is gevlucht uit een ander land, heeft misschien veel meegemaakt tijdens de vlucht, heeft hier geen familie of vrienden. Misschien is ze wel bang om haar kinderen bij vreemden achter te laten als ze aan het werk is."

Om vrouwelijke statushouders aan een baan te helpen moeten gemeenten beter kijken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen en beter samenwerken met migrantenorganisaties, zegt het Kennisplatform. Ook zouden vrouwen meer informatie moeten krijgen over de mogelijkheden die er voor hen zijn.