102.000 bakstenen met 102.000 namen op Holocaustmonument Amsterdam

Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, is onder de indruk van het prototype op ware grootte. "Ik ben er emotioneel van. We zijn hier twaalf jaar mee bezig geweest. Nu zien we eindelijk hoe het er echt uit gaat zien." Op deze versie van het monument staan fictieve namen. Op de uiteindelijke versie worden de echte namen van de slachtoffers in 102.000 bakstenen gelaserd.

"Het monument lijkt een beetje op een doolhof," vertelt Grishaver. "Als je er doorheen loopt, komt er geen einde aan. Dat laat zien waar discriminatie en antisemitisme toe kan leiden." Boven op de muur staat in het Hebreeuws 'In Memoriam' in stalen letters.

Het echte monument zal, als alles goed gaat, uiterlijk eind volgend jaar verrijzen aan de Weesperstraat in Amsterdam.