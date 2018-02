'Heel gek dat je 6500 euro moet betalen om pikant filmpje te verwijderen'

Dumpert moet nu een schadevergoeding betalen, omdat het ongeoorloofd het portret van Nikki openbaar heeft gemaakt. De video komt langs een zogenaamde moderator, waardoor de site verantwoordelijk wordt gehouden voor publicatie. Juristen zijn er nog niet over uit in hoeverre moderators in alle gevallen verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor publicatie. "Dit brengt de rechtspraak een stapje verder en brengt meer duidelijkheid over waar we staan en heen kunnen gaan", stelt Engelfriet.

Na deze zaak gaat Nikki, zoals ze zelf zegt, "voor de tweede keer met de billen bloot". Omdat ze andere slachtoffers wil helpen, een taboe wil doorbreken en omdat ze tips wil geven voor als iemand dit ineens overkomt.

Daarom schreef ze een boek. "Ik wil hier positieve energie aan overhouden. Ik heb niets gedaan waardoor ik me dader zou kunnen voelen, terwijl ik wel zo word neergezet op internet, dat het bijvoorbeeld mijn eigen schuld is. Als je je voordeur openzet, betekent het toch ook niet dat je ergens mág inbreken. Het is te makkelijk om te zeggen dat het je eigen schuld is. Hopelijk snappen mensen dat."