Op korte termijn geen parlementaire enquête naar gaswinning

De Tweede Kamer houdt op korte termijn geen parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over het besluit van minister Wiebes om de winning terug te draaien.

De meeste partijen voelen wel voor zo'n onderzoek door de Kamer, maar het komt volgens een meerderheid nu niet goed uit omdat de schadeafhandeling van de Groningers in volle gang is.

Bij een parlementaire enquête kunnen getuigen onder ede worden gehoord. Mensen die worden opgeroepen zijn verplicht om te komen.

Wiebes maakte vandaag ook de overeenkomst met de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) bekend. Hierin is vastgelegd dat de overheid over de schadeafhandeling gaat. De NAM mag zich daar niet inhoudelijk mee bemoeien, maar moet de vastgestelde schade wel betalen.