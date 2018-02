Dreamer Nicolle moet misschien weg, maar 'ze is een gewone Amerikaan'

Trouwen

"Ze kent Bolivia helemaal niet. Dit is haar land", zegt Nicolle's moeder Giovanna. In tegenstelling tot Nicolle wonen haar ouders en twee zussen wel legaal in het land. "Mijn man en ik konden een legale status krijgen toen mijn dochters trouwden met een Amerikaanse man. Nicolle viel buiten de boot", vertelt Giovanna. "Als ik mijn verblijfsvergunning aan Nicolle kon geven, zou ik dat meteen doen." In het ergste geval wordt Nicolle de VS uitgezet, weg van haar familie in een land dat ze niet kent. "Als dat zo is, dan ga ik met haar mee", zegt Giovanna vastberaden. "Dat breekt mijn hart, want dan moet ik mijn dochters en kleinkind hier achterlaten."

Ondanks het feit dat Trump de bescherming voor de Dreamers laat vervallen, wil een grote meerderheid van de Amerikaanse bevolking dat ze een legale verblijfsstatus krijgen. Maar na zes maanden gesteggel heeft het Amerikaanse Congres nog steeds geen oplossing. En de tijd dringt, want volgende maand loopt de verblijfsvergunning voor de eerste Dreamers al af.

"Dreamers als Nicolle zijn gewoon Amerikanen", vindt David Rothwell. Hij is een immigratieadvocaat en helpt haar met de aanmelding voor een studie. "De duur van de verblijfsstatus is voor elke Dreamer verschillend, voor Nicolle is dat dus dit najaar. Ze loopt dan risico het land uitgezet te worden.'