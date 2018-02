Rabobank schikt voor 298 miljoen euro in VS

De Rabobank heeft voor 298 miljoen euro een schikking getroffen met justitie in Amerika. Het gaat om het witwassen van drugsgeld door de Amerikaanse Rabobank-dochter RNA. Met de schikking is vervolging in de VS afgekocht. De schuldbekentenis in de VS zou gevolgen kunnen hebben voor Rabobank in Nederland.

De Amerikaanse autoriteiten kregen het filiaal van RNA bij de Mexicaanse grens in 2006 in het vizier. In 2013 startte justitie een onderzoek en nu komt het dus tot de schikking van 298 miljoen euro. Enkele medewerkers van het filiaal hebben geld van een Mexicaans drugskartel witgewassen. Ook hebben de verdachten het onderzoek tegengewerkt.

Medeplichtig aan misdaden

"De overtredingen zijn ernstig, betreurenswaardig en onaanvaardbaar", zegt Rabobank-topman Wiebe Draijer in een reactie. "Rabobank is volledig gecommitteerd aan de hoogste niveaus van integriteit en aan strikte naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften en normen in elk van de markten en jurisdicties waarin zij actief is", benadrukt hij. De bank had al bekendgemaakt dat er 300 miljoen euro was gereserveerd voor de schikking.

Met de schikking is de zaak in de VS afgerond. De vraag is nu of de zaak nog een staartje krijgt in Nederland. Een in Amsterdam woonachtige Mexicaan heeft vorig jaar een aanklacht ingediend tegen Rabobank wegens medeplichtigheid aan de misdaden van drugskartels, waaronder duizenden moorden. Mogelijk biedt een schuldbekentenis in de VS aanknopingspunten voor een rechtszaak in Nederland.