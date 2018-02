300 kindsoldaten vrijgelaten in Zuid-Sudan

In Zuid-Sudan zijn meer dan 300 kindsoldaten vrijgelaten door twee rebellengroepen. De 224 jongens en 87 meisjes werden in het zuidwesten van het land overgedragen aan de autoriteiten en hulporganisaties.

De VN heeft bemiddeld bij de vrijlating van de kindsoldaten. Het is de bedoeling dat de komende weken nog eens honderden kindsoldaten worden vrijgelaten. In totaal gaat het om 700 kinderen, die psychologisch zullen worden behandeld en een school- of beroepsopleiding krijgen.

Seksslaaf

In Zuid-Sudan woedt al vijf jaar een burgeroorlog. Ongeveer 19.000 kinderen zijn door diverse partijen in het Oost-Afrikaanse land geronseld om te vechten. De kinderen worden meestal ingezet om te vechten, maar sommigen moeten ook fungeren als bijvoorbeeld seksslaaf.

De VN heeft tot nu toe ongeveer 2000 kindsoldaten bevrijd, ongeveer 10 procent van hen was jonger dan 13 jaar. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch maken zowel regeringstroepen als rebellengroepen gebruik van kinderen.

Door de oorlog zijn miljoenen Zuid-Sudanezen op de vlucht geslagen. Ze verblijven in kampen in het land zelf en in de buurlanden.