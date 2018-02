Sterke stijging uitgaven dure geneesmiddelen op komst

Verantwoording

De NOS heeft uit de Horizonscan geneesmiddelen van het Zorginstituut de medicijnen geselecteerd die meer kosten dan 80.000 euro per patiënt per jaar. Voor sommige middelen is dat gebeurd door een minimum- en een maximumprijs te middelen.

In vijf gevallen is nog geen prijs bekend, maar hebben we de middelen toch geselecteerd, omdat het Zorginstituut aangeeft dat het om dure middelen gaat. Het Zorginstituut hanteert als regel dat een 'QALY', een Quality Adjusted Life-Year, een extra levensjaar in redelijk goede gezondheid, 80.000 euro mag kosten.

In de praktijk blijken de kosten van QALY's bijna altijd hoger dan de kosten per patiënt per jaar. Dat komt doordat een jaar behandelen niet per se een extra levensjaar oplevert.

De verwachting is dat over alle middelen die we geselecteerd hebben uitgebreide discussie zal ontstaan of die medicijnen wel of niet uit de basisverzekering vergoed moeten worden. Naarmate de prijs hoger is - of het nut van het nieuwe middel twijfelachtiger - zal dat des te meer het geval zijn.