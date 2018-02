Zie je iemand eendjes voeren? Ook daar is nu een meldpunt voor

Volgens de onderzoekers hebben sommige vijvers het zwaar te verduren. "Met mijn studenten deed ik een vooronderzoek over 21 vijvers. In één vijver werd op één dag meer dan acht kilo brood gegooid."

De 'eendjesvoerders' zijn niet altijd opa's en oma's met kleinkinderen, benadrukt hij. "Het valt me op dat mensen tussen de 25 en 50 ook vaak brood in een vijver gooien", zegt Teurlincx. "Één keer zagen we een man die zijn auto parkeerde, een grote zak gesneden brood in de vijver gooide, weer instapte en doorreed", vertelt Teurlincx. "Dat soort dingen kunnen gemeld worden via het formulier."

Verboden

Het meldpunt riep vandaag veel reacties op. "Sommige mensen vragen zich boos af of zelfs eendjes voeren nu verboden wordt", vertelt Teurlincx. Toch dient het meldpunt niet als kliklijn, benadrukt hij. "Het is nog niet duidelijk hoe groot de effecten zijn van eendjes voeren op het stadswater. Wij willen niks verbieden: wij willen het eendjes voeren alleen in kaart brengen."

Het zou ook kunnen dat er veel minder eten in vijvers wordt gedumpt dan gedacht, geeft Teurlincx aan. "Dan is het probleem veel kleiner dan we denken. Er staan nu al regelmatig borden met 'verboden te voeren' naast een vijver, maar dat zou dan helemaal niet nodig zijn. Of gemeentes zouden 'voervijvers' kunnen instellen, als blijkt dat dat een goed idee is. "