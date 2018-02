Beelden van auto met pop in de ruimte 'ongelooflijke reclamestunt'

Gisteren werd de Falco Heavy-raket succesvol gelanceerd met daarbij een capsule met een rode Tesla. Er is voor gekozen om een auto de ruimte in te sturen, omdat het gaat om een testvlucht. In verhouding tot een zware satelliet is de Roadster namelijk een stuk goedkoper. Als de Falcon Heavy-raket een succes blijkt, hoopt SpaceX vaker voor de Amerikaanse overheid lanceringen uit te voeren.

Net een animatie

"Je ziet een pop in een ruimtepak achter het stuur van een auto zitten en op de achtergrond de aarde voorbijtrekken", zegt Rob van den Berg, directeur van Space Expo, in gesprek met het Jeugdjournaal over de beelden. "Het lijkt wel een animatie, net alsof het niet echt is. Het is echt, het gebeurt op dit moment. Het is echt ongelooflijk."

Volgens de ruimtevaartdeskundige is de stunt met de auto vooral een slimmigheidje van Elon Musk. "Dit is natuurlijk een ontzettende reclamestunt. Door deze auto de ruimte in te sturen heeft iedereen nu van dit merk gehoord."

Rondvliegend stuk metaal

De wagen is voor een deel gestript, schreven we al eerder. Onderdelen die niet geschikt zijn voor het vacuĆ¼m in de ruimte ontbreken, zegt Ronald Klompe van het Nationaal Ruimtevaart Museum bij het Aviodrome in Lelystad. "Bijvoorbeeld de ventielen van de banden. Het is gewoon een rondvliegend stuk staal met een hoop plastic onderdelen."

Het is de verwachting dat de auto honderden miljoenen jaren in een baan om de zon zweeft.