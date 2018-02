Hoe app je oma als oma niet kan appen? Twentse studenten weten het

In de wijk Wesselerbrink in Enschede is een experiment gestart om het contact tussen ouderen en jongeren gemakkelijker te maken. Studenten van de Universiteit Twente komen al jaren regelmatig op bezoek in verzorgingshuis De Posten, om ervaring op te doen en omdat ze willen weten hoe ze hun technische kennis het best in kunnen zetten voor ouderen.

Uit een enquête die ze hielden met de vraag wat ouderen nodig hebben om hun omgeving te verbeteren bleek dat ouderen één ding bovenaan hun verlanglijstje hadden staan: contact met de buitenwereld waar ze zelf bijna niet meer heen konden. En zo ontstond een machine: 'appeenoma', heet die.

Het werkt zo: een jongere stuurt een appje aan een oudere, bijvoorbeeld "oma, kan ik langskomen?". Probleem is dat oma geen mobiele telefoon heeft of niet kan appen. Het appje van de jongere komt nu niet bij oma, maar in de appeenoma-machine terecht. Die machine staat in een ouderwets houten kastje, en aan de buitenkant hangt een brievenbus.