Brand op vuilstortplaatsen Sint-Maarten

Op Sint-Maarten woedt brand op twee vuilstortplaatsen in de hoofdstad Philipsburg. Er is veel rook en gebouwen in de omgeving blijven dicht.

De eerste brand brak zondag uit op een alternatieve vuilnisbelt, die speciaal was aangelegd voor het puin van de orkaan Irma. Vandaag ontstond ook brand op de centrale stortplaats. Er zijn explosies gehoord en het vuur verspreidt zich snel.

De oorzaak van de branden is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er een verband is tussen de branden.

Excuses

De stortplaatsen liggen op een schiereiland in een zoutmeer in de stad. Mensen die na de orkaan een tijdelijk onderkomen kregen op het festivalterrein op het schiereiland zijn maandag geƫvacueerd.

Sinds gisteren blijven onder meer zes scholen, de universiteit en alle kinderopvangen in Philipsburg en omgeving dicht, net als het regeringsgebouw dat vlak bij de vuilstortplaatsen staat.

De autoriteiten bieden excuses aan voor de rookoverlast op het eiland, meldt de Sint-Maartense nieuwssite The Daily Herald. Volgens premier Marlin-Romeo wordt alles in het werk gesteld om de branden te bestrijden.