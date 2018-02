'Prehistorische mens was al dol op puppy's'

De emotionele band tussen mens en hond gaat veel verder terug dan altijd werd gedacht. Al ruim 14.000 jaar geleden zorgden jagers en verzamelaars voor zieke puppy's, ook als die verder "geen enkel nut dienden".

"Tot nu toe werd gedacht dat wolven alleen tot hond zijn gemaakt om te kunnen helpen bij jacht, transport en bescherming van nederzettingen", zegt dierenarts en wetenschapper Luc Janssens. In zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden presenteert Janssens "het eerste bewijs dat de prehistorische mens ook honden hield om emotionele redenen".

Janssens trekt deze conclusie na het bestuderen van een graf dat ruim honderd jaar geleden werd gevonden nabij Bonn. De vindplaats is het oudste bekende graf waarin honden samen met mensen zijn begraven.

Beagle-pup

Het hondje, ter grootte van een beagle-pup, is volgens de onderzoeker gestorven aan hondenziekte en daarvoor enige tijd verzorgd door de mensen. Juist die verzorging duidt op een emotionele band.

"De pup is op zeer jonge leeftijd ziek geworden", zegt Janssens, die zich baseert op gebitsanalyses van het beestje. "Het was nog te jong om iets nuttigs te leren en er waren genoeg gezonde pups voorhanden om uit te kiezen. Dit, samen met het feit dat de honden samen met hun vermoedelijke baasjes zijn begraven, suggereert dat er 14.000 jaar geleden al een unieke zorgrelatie tussen mens en hond was."