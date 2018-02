Sneeuwval in Parijs: 'nacht van de chaos', maar ook skiën bij Sacré-Coeur

Sneeuwval heeft het openbare leven in met name het noordelijke deel van Frankrijk stilgelegd. Vooral in Parijs zijn de problemen groot: 1500 mensen konden gisteravond niet naar huis en moesten worden opgevangen.

Scholen blijven vandaag massaal dicht, bussen en treinen rijden niet of met vertraging en de bewoners van de Franse hoofdstad zijn opgeroepen om vooral niet de auto te nemen en thuis te blijven. "Zelfs de spoorwegen hebben mensen opgeroepen om thuis te blijven", zegt NOS-correspondent Frank Renout. "En de Eiffeltoren ging dicht, maar dat is maar een kleinigheid."

Gisteravond stond rond Parijs een record-avondspits van ruim 700 kilometer file. Op een snelweg ten zuiden van Parijs konden gestrande automobilisten geen kant meer op, zegt Renout. "Die hebben vanaf 16.00 uur gistermiddag de hele avond en nacht in de vrieskou vastgezeten. Vanochtend om 06.00 uur kwamen daar pas de eerste hulpverleners. Veertien uur in de vrieskou, zonder eten, zonder dekens."