Britse voorouders hadden donkere huid en blauwe ogen

Onderzoek in Groot-Brittanniƫ van een duizenden jaren oude schedel heeft aangetoond dat ook de eerste Britten een donkere huidskleur hadden.

Tot voor kort werd gedacht dat de als 'Cheddar Man' bekend geworden Britse voorouder blond haar en een lichte huid moet hebben gehad. DNA-onderzoek toont aan dat zijn huid en haren zwart waren en zijn ogen blauw.

Om een DNA-analyse te maken, werd een twee millimeter diep gat in de schedel geboord.

Blanke genen

Helemaal verrassend is dit niet. In 2015 werd al bekend dat de oudste witte genen 'pas' 7700 jaar oud zijn. Die zijn aangetroffen bij skeletten die in Zweden zijn gevonden.

De eerste moderne Britten, waarvan Cheddar Man er een was, kwamen ruim tweeduizend jaar eerder van het Europese vasteland via de drooggevallen Noordzee naar het huidige Groot-Brittanniƫ.

Vitamine D

De resten van Cheddar Man zijn in 1903 in de buurt van de plaats Cheddar in het zuidwesten van Engeland opgegraven. Samen vormen ze het oudste complete skelet dat in Groot-Brittanniƫ is gevonden. Het wordt bewaard in het National History Museum in Londen.

Zo'n 40.000 jaar geleden kwamen vanuit Afrika voor het eerst mensen naar Europa. In de loop der jaren veranderde de kleur van de huid, vermoedelijk omdat ze minder vis gingen eten. Als gevolg daarvan kregen ze minder vitamine D binnen. Om dit tekort te compenseren trad waarschijnlijk een evolutionaire reactie op waardoor hun huid lichter werd. Een lichte huid stimuleert namelijk de aanmaak van vitamine D omdat die meer uv-licht absorbeert.