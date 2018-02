Terrorisme-verdachten Rotterdam blijven in de cel

Twee mannen die op Kerstavond in Rotterdam werden gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme moeten nog zestig dagen in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam besloten.

De twee verdachten, een 29-jarige man uit Zweden en een 21-jarige Vlaardinger, werden met nog twee mannen uit Delft en Gouda aangehouden. De mannen uit Delft en Gouda werden al snel vrijgelaten.

Schiphol

De man uit Zweden was eerder die dag vanuit Stockholm op Schiphol aangekomen. Hij werd toen al in de gaten gehouden omdat er een tip was van een buitenlandse politiedienst dat hij betrokken was bij terrorisme.

De man werd gevolgd naar Vlaardingen, waar werd gezien dat hij in een auto stapte. Op de Witte de Withstraat in het centrum van Rotterdam werd de auto klemgereden door de anti-terrorisme-eenheid DSI.

Geen concrete aanwijzing

Bij invallen in woningen in Vlaardingen, Delft en Gouda heeft de politie computers en mobiele telefoons in beslag genomen. Wapens of explosieven werden niet gevonden. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er geen concrete aanwijzing was voor een aanslag.

De twee terrorisme-verdachten moeten 22 maart voor de rechter komen.