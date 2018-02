Minister moet blokkeren islamitische school beter toelichten

Minister Slob moet een nieuw besluit nemen over de komst van een islamitische basisschool in Naaldwijk (gemeente Westland). Dat heeft de Raad van State beslist.

De stichting Yunus Emre, die vier basisscholen in Den Haag heeft, wilde vorig jaar beginnen met een school in Naaldwijk. De gemeente had ingestemd, maar toenmalig staatssecretaris Dekker van Onderwijs oordeelde in 2016 dat het plan voor de school niet voldeed aan de voorwaarden.

Volgens Dekker was onvoldoende bewezen dat er in Westland genoeg belangstelling is voor islamitisch onderwijs, een van de voorwaarden die getoetst worden.

110 gezinnen

Yunus Emre spande een rechtszaak aan. Volgens de stichting wonen er in het Westland veel basisscholieren met een islamitische achtergrond. Twee jaar geleden gaven ongeveer 110 gezinnen aan interesse te hebben in de school, goed voor 250 tot 300 kinderen. De Raad van State oordeelt nu dat het besluit van Dekker destijds niet goed is onderbouwd.

Omroep West schrijft dat de uitspraak niet betekent dat de islamitische school er nu kan komen. De minister moet daar dus een nieuw besluit over nemen.