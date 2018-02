Kamermeerderheid wil verplichte chip voor katten

Een Kamermeerderheid wil dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om het chippen van katten te verplichten. Dat zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij wil het kabinet vanmiddag in een debat over dierenwelzijn vragen om zijn plan voor een kattenchip over te nemen.

Volgens De Groot zijn er Nederland zo'n 2,6 miljoen huiskatten. Daarvan komen jaarlijks ruim 35.000 weglopers in een asiel terecht. Daarnaast zijn er naar schatting 1 miljoen verwilderde dieren, die veel overlast veroorzaken.

Door een verplichte chip, die nu al voor honden bestaat, kunnen weggelopen katten sneller bij hun eigenaar worden terugbezorgd, zegt De Groot. Hij heeft zich al verzekerd van de steun van de coalitiegenoten VVD, CDA en ChristenUnie. Ook de Partij voor de Dieren is voor een chipplicht. Daarmee is er een ruime Kamermeerderheid.

Volgens D66 hebben 37 gemeenten - waaronder de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht - gevraagd om de mogelijkheid om een chipplicht op te leggen.

Het chippen van een kat kost rond de 30 euro.

In het filmpje hieronder zie je hoe het chippen van een kat in z'n werk gaat: