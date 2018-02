Ziekenhuis Goes roept hulp Rode Kruis in voor griepgolf

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes ligt bomvol als gevolg van de aanhoudende griepgolf. Omdat ook een aantal medewerkers van het ziekenhuis griep heeft, is het Rode Kruis gevraagd om te assisteren bij niet-medische werkzaamheden.

Het Zeeuwse ziekenhuis stelde vorige week een crisismanagementteam aan, in verband met de griepgolf. Dat maakte bekend dat patiënten met griep (of een andere virusziekte) in een aparte kamer worden opgenomen. Zo moet voorkomen worden dat ze andere patiënten besmetten.

Het weekend verliep relatief rustig, maar sinds twee dagen is het alle hens aan dek. Alle afdelingen hebben te maken met een krapte aan bedden. De isolatiekamers liggen vol.

Patiënten overgeplaatst

Volgens Omroep Zeeland bestaat de kans dat sommige patiënten overgeplaatst moeten worden naar een ander ziekenhuis. Het wordt lastig iedereen goed te verzorgen; steeds meer werknemers van het ziekenhuis melden zich ziek. Dat probleem probeert het ziekenhuis niet alleen op te lossen door de hulp van vrijwilligers van het Rode Kruis in te roepen, maar ook door personeel en stagiaires flexibel in te zetten. Bovendien worden uitzendkrachten ingeschakeld.

De huidige griepepidemie begon half december en de piek lijkt nog niet bereikt. Volgens het Nederlandse instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel duurt een gemiddelde epidemie negen weken. Vorig jaar was een uitzondering, toen begon de epidemie eerder en hield die vijftien weken aan. In een aantal ziekenhuizen, vooral in het zuiden van het land, werd toen een opnamestop voor nieuwe patiënten ingesteld.