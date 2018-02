Nog volop mogelijkheden om Groningse gaskraan verder dicht te draaien

In discussies over het Groningengas is vaak gezegd dat de gaskraan in Groningen niet zo simpel dicht kan. Te veel mensen en bedrijven in eigen land en onze buurlanden zijn ervan afhankelijk. Oud-minister Kamp van Economische Zaken zei destijds in de Tweede Kamer dat hij de mensen in onze buurlanden niet in de kou kon laten zitten.

Daardoor was het volgens Kamp onmogelijk om plotseling veel minder gas te leveren, ook al was dat eigenlijk nodig omwille van de veiligheid van de Groningers.

Minder Gronings gas nodig

Twee jaar geleden zei energiebedrijf Engie al dat het minder Gronings gas nodig had. Dat leidde tot boze reacties van bijvoorbeeld gas-groothandelaar GasTerra. Die verweet Engie over de ruggen van de Groningers van hun contract af te willen komen.

Ook beweerde GasTerra toen dat het omzetten van Gronings gas in hoog-calorisch gas in het buitenland "beslist niet" gebeurde.

De Gasunie bevestigt echter desgevraagd de hoeveelheid Gronings gas die in Frankrijk is vermengd tot hoogcalorisch gas. De Gasunie zegt niet uit te kunnen sluiten dat Frankrijk dat gas nodig had voor het in balans brengen van het netwerk, waarin laag- en hoogcalorisch gas in een vastgestelde verhouding tot elkaar moeten staan.