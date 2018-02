CDA Limburg slaat alarm over wilde zwijnen en varkenspest

Jagers moeten meer ruimte en middelen krijgen om de populatie wilde zwijnen in Limburg in te dammen en het risico van ziekteverspreiding tegen te gaan. In schriftelijke vragen aan het provinciebestuur stelt het CDA Limburg dat "een uitbraak van varkenspest met alle verschrikkelijke gevolgen voor de Limburgse varkenshouderij te allen tijde moet worden voorkomen".

De bezorgdheid over de Afrikaanse varkenspest is niet nieuw. In december 2016 kondigde de Wageningen Universiteit al aan dat de ziekte "steeds dichterbij" lijkt te komen. Afrikaanse varkenspest is een virusziekte waar alleen zwijnen en varkens aan kunnen lijden en die vaak fataal afloopt.

Meinweg en Meerlebroek

In Limburg mogen wilde zwijnen in twee natuurgebieden rondlopen: de Meinweg en Meerlebroek. CDA-statenleden John Verhoijsen en Rudy Tegels hebben bij 1Limburg gezegd dat zich ook daarbuiten honderden wilde zwijnen bevinden. En daar maken ze zich grote zorgen over.

Het CDA vindt dat jagers meer armslag moeten krijgen om de dieren te weren, mogelijk ook af te schieten. Tegelijkertijd is de partij tegen het plan van de provincie om een ecoduct aan te leggen over de Zuid-Willemsvaart, bij Weert. Dat ecoduct (een natuurbrug voor dieren) is bedoeld voor wilde zwijnen die van Belgiƫ en Brabant naar Limburg willen trekken. Nu verdrinken veel van die zwijnen op doortocht in de Zuid-Willemsvaart.

Maar het CDA noemt aanleg van het ecoduct "onverantwoord" omdat daarover nieuwe wilde zwijnen naar Limburg kunnen trekken. De Limburgse land- en tuinbouworganisatie keerde zich om dezelfde reden al eerder tegen de brug.