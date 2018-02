Doden en gewonden bij aardbeving in oosten van Taiwan

In de Oost-Taiwanese stad Hualien is een groot hotel gedeeltelijk ingestort na een zware aardbeving. De autoriteiten melden dat er twee hotelmedewerkers zijn omgekomen en in de regio zeker 186 mensen gewond geraakt. Mogelijk zitten er nog mensen opgesloten in het scheefgezakte hotel.

Ook is de stroom uitgevallen bij honderden huishoudens en zouden enkele andere grote panden, waaronder een ander hotel, zwaar beschadigd zijn geraakt.

De aardbeving had een kracht van 6,4 en vond relatief dicht bij het aardoppervlak plaats, op zo'n 10 kilometer diepte. Het epicentrum ligt 21 kilometer ten noordoosten van Hualien.

De omvang van de schade in de rest van de stad is nog onduidelijk. Vlak bij het hotel is te zien hoe de weg is gescheurd. Ook hebben hulpdiensten uit voorzorg een brug in de stad gesloten. De beving werd over het hele eiland gevoeld; in de hoofdstad Taipei werd een kracht van 3 gemeten.