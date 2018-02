Bijzonder fossiel ontdekt van prehistorische spin met staart

'Prachtig wezen'

In het vakblad Nature Ecology and Evolution schrijven ze dat de ontdekking meer duidelijkheid biedt over de evolutie van spinnen. De spinachtige, die de naam Chimerarachne yingi heeft gekregen, leefde in het Krijt en is een voorloper van al bekende primitieve soorten spinnen.

Zoöloog Gonzalo Giribet van de universiteit van Harvard is blij met de ontdekking en zegt in The Guardian dat hij niet snapt waarom iemand de rillingen zou krijgen van deze spinachtige. "Het is een prachtig wezen dat waarschijnlijk nooit een mens kwaad zou doen, iets wat overigens voor 99.99 procent van de spinnen geldt."