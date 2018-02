Bijna 700 grote grazers Oostvaardersplassen afgeschoten

Sinds 1 december zijn in de Oostvaardersplassen bijna 700 grote grazers afgeschoten. Dat meldt Staatsbosbeheer. De dieren zijn afgemaakt omdat zij de winter vermoedelijk niet zullen overleven. Door de grazers vroegtijdig af te schieten, wordt voorkomen dat de dieren onnodig zullen lijden.

Veruit de meeste beesten werden in januari afgeschoten. In totaal ging het vorige maand om 512 edelherten, 62 Konikpaarden en 6 heckrunderen. Gemiddeld werden per dag ruim achttien dieren afgeschoten. Volgens Staatsbosbeheer zijn in januari zeven edelherten een natuurlijke dood gestorven.

Vanwege de natte decembermaand sloot Staatsbosbeheer begin januari de randgebieden van de Oostvaardersplassen af voor het publiek. Hierdoor kregen de dieren een plek om tot rust te komen en te schuilen, schrijft Omroep Flevoland.

Tussen 1 december 2016 en 1 mei vorig jaar gingen 813 dieren dood. Dat werd vrijwel geheel veroorzaakt door afschot.