Dow Jones maakt grootste smak sinds 2008

Wall Street heeft zware averij opgelopen. De Dow Jones en de technologiebeurs Nasdaq sloten met dieprode cijfers. Aan het eind van de dag stond er voor de Dow een verlies van 1175 punten op de borden, oftewel 4,6 procent. Dat is procentueel het grootste dagverlies sinds 2008.

Binnen de handelsdag was er korte tijd zelfs sprake van een recordverlies van bijna 6 procent. Nog nooit verloor de Amerikaanse beursindex binnen een handelsdag zoveel punten, zo'n 1500. De daling werd versterkt door computergestuurde verkoopprogramma's, die verkopen zodra aandelen tot een bepaalde koers gedaald zijn.

Beleggers maken zich onder meer zorgen over de inflatie en meer renteverhogingen door de centrale banken, de Amerikaanse Fed voorop.

Ook in andere landen houdt de sombere stemming op beurzen aan. De Europese STOXX 600 zakte 1,6 procent. In Duitsland noteerde de DAX een min van 0,8 procent. De Nederlandse AEX verloor vandaag 1,5 procent en is al alle koerswinst van dit jaar kwijt.