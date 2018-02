Albert Heijn brengt eigen supermarktsoap

Albert Heijn is bezig met het maken van een eigen supermarktsoap. De soap zal worden uitgezonden op het YouTube-kanaal van het bedrijf.

Het supermarktconcern is op dit moment druk bezig met de casting. "Het idee kwam van onze collega's in de winkels", vertelt een woordvoerder. "We willen zo op een vernieuwende wijze verbinding maken met onze klanten en medewerkers."

Sinds een jaar heeft Albert Heijn een eigen tv-kanaal, waarop het onder meer vragen van klanten behandelt, en vakkenvuller Sjoerd, bekend van onder meer het tv-programma De Laatste Downer, een vlog heeft.

Geen reclame

Het is niet de bedoeling dat er in de soap producten worden aangeprezen. "Daar hebben we andere kanalen voor. Met de soap willen we klanten kunnen aanspreken op een nieuwe manier."

Het bedrijf heeft professionele partijen ingehuurd, waaronder een tv-producent. De spelers zijn professionele acteurs.

Reclamestrateeg Rob Benjamens, ook werkzaam als commissaris bij AH-concurrent Sperwer/ Plus, is positief. "Het past bij hun rol als marktleider dat ze hier als eerste mee komen. Albert Heijn zal hier goed over nagedacht hebben. Ze weten heel goed wat Nederland in beweging brengt."

Minder schreeuwen

"Als merk is het heel belangrijk dat je voortdurend aanwezig bent in het hoofd van mensen", legt marketing-strateeg Niels Vrijhoeven uit. "Dat als mensen op het punt staan om naar de supermarkt te gaan denken: goh, ik moet bij de Albert Heijn zijn."

En dan zijn meer klassieke advertenties niet altijd effectief meer, denkt Vrijhoeven. "In plaats van te schreeuwen om aandacht, zie je dat merken de laatste tijd steeds meer iets willen maken waar mensen ook zelf naar willen kijken. Dan kom je op een wat vriendelijkere manier in hun hoofd."

Waargebeurd

Over de inhoud wil het bedrijf weinig kwijt, behalve dat het gebaseerd is op waargebeurde verhalen uit de supermarkt. Hoeveel afleveringen er worden gemaakt, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk wordt de soap ongeveer over een maand uitgezonden.

Hoeveel geld het bedrijf investeert om de serie te maken, wil de woordvoerder niet kwijt, behalve dat het "een fractie is van het totale marketingbudget".