Griep of koolmonoxidevergiftiging? Zelfs artsen slaan soms de plank mis

"Ik heb het zelf in de praktijk meegemaakt bij een jonge vrouw die dood werd aangetroffen onder de douche", zegt Stumpel. "In een notitieboekje vonden we klachten die wezen op een koolmonoxidevergiftiging. Ze was ook bij de huisarts geweest, maar die had de klachten niet herkend. Dat is niet ongebruikelijk, omdat er veel mensen met deze klachten bij de arts komen."

De brandweer raadt artsen aan koolmonoxide altijd in het achterhoofd te houden en door te vragen bij klachten. Hoelang heeft iemand al last van de kwalen? Zijn er huisgenoten met dezelfde verschijnselen? Ook raadt de brandweer aan CO-melders op te hangen, goed te ventileren en jaarlijks de verwarmingsketel te laten controleren.

CO-gas ontstaat door onvolledige verbranding van brandstoffen in bijvoorbeeld een open haard, cv-ketel of geiser. Doordat het niet te zien of ruiken is, is alleen een melder een afdoende maatregel. De afgelopen drie maanden kwamen meer dan zestig slachtoffers in het ziekenhuis terecht met een CO-vergiftiging.