Noodkreet wijkagent Dordrecht om dementerende vrouw zonder huis

Een wijkagent in Dordrecht heeft er gisteren alles aan gedaan om een oudere demente vrouw te helpen aan een opvangplek. "Wie zoekt mee of heeft een goed idee?", schreef hij gisteravond op Twitter. De agent was bang dat de vrouw, die geen Nederlands spreekt, op straat zou moeten slapen. Volgens hem is ze dakloos. Op het bericht van de man kwamen honderden reacties.

De tweet van wijkagent Martijn Berendsen werd gisteren rond 18.00 uur geplaatst. Hij plaatste ook een foto bij het bericht van hem en de vrouw, maar die is later verwijderd. "Wie denkt mee, want we lopen behoorlijk tegen dichte deuren aan. Ik zoek dus juiste opvang", schreef de wijkagent van het Dordrechtse Sterrenburg.

Verschrikkelijk

Snel na de oproep van Berendsen kwamen veel reacties. Sommigen lieten blijken dat ze het waarderen dat de agent zich zo inzet. "Ik weet helaas geen oplossing, maar wilde alleen even zeggen dat ik het echt mooi vind dat u zich hier zo voor inzet", zei een vrouw.

"Je bent goed bezig, maar vind het verschrikkelijk voor die mevrouw", schreef een ander. Sommigen droegen oplossingen aan, maar veel dingen die op dat moment al zijn geprobeerd, zijn niet gelukt, schrijft RTV Rijnmond.

Volgens de wijkagent heeft de vrouw geen identiteitsbewijs en geen verzekering en kan ze daarom niet zomaar terecht bij een zorginstelling. Bij het Leger des Heils was ze welkom, maar daar is ze eerder al geweest en loopt ze volgens de wijkagent weg.

Een hotel was bereid gratis een kamer beschikbaar te stellen voor de nacht. Daarop antwoordde een twitteraar: "Een dementerende vrouw kun je niet zomaar in een hotel zetten. Dan gaat ze spoken."

Ook Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht, liet in de loop van de avond van zich horen. Hij zei dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. "Schrijnend, maar gelukkig komt dit op deze manier zelden voor", schreef hij.