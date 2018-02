Vanaf 2025 elke 5 minuten een trein tussen Den Haag en Rotterdam

Staatssecretaris Van Veldhoven trekt ruim 300 miljoen euro uit om meer treinen te laten rijden tussen Den Haag en Rotterdam. De bedoeling is dat er vanaf 2025 elke vijf minuten een trein rijdt.

Om dat te bereiken, moet het spoor op het traject geschikt worden gemaakt voor acht intercity's en zes sprinters per uur in beide richtingen. Ook worden de stations op het traject Den Haag-Rotterdam zo aangepast, dat treinen er sneller kunnen aankomen en vertrekken.

De belangrijkste verandering is de uitbreiding van twee naar vier sporen tussen Rijswijk en Delft-Zuid. Dat is mogelijk nu de spoortunnel in Delft af is.

Half miljoen mensen erbij

De verbetering is nodig omdat het aantal treinreizigers snel toeneemt. Dat is zeker het geval in de Randstad, waar de bevolking de komende tien jaar met een half miljoen mensen groeit.

De aanpak van het spoortraject Den Haag-Rotterdam is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), waarmee stapsgewijs de drukste spoortrajecten in Nederland geschikt worden gemaakt voor intensiever gebruik. Sinds december is er bijvoorbeeld al een definitieve tienminuten-dienstregeling tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.