Recordaantal toeristen in Rotterdam

Vorig jaar heeft een recordaantal toeristen Rotterdam bezocht. Het aantal hotelgasten in de stad steeg naar ruim 1,1 miljoen, goed voor ruim 1,8 miljoen hotelovernachtingen. Dat is 10 procent meer dan in 2016, blijkt uit voorlopige cijfers. Volgens wethouder Struijvenberg heeft Rotterdam genoeg ruimte om de groei van het toerisme op te vangen.

De stad deed het in 2017 goed als culturele bestemming: het aantal bezoekers van een culturele instelling steeg met 12 procent ten opzichte van het jaar ervoor. 1,2 miljoen keer werden de musea bezocht; het populairst waren Museum Boijmans Van Beuningen, de Kunsthal Rotterdam en het Maritiem Museum Rotterdam.

Het aantal bezoekers van de toeristische attracties in Rotterdam steeg niet. Dat waren er 3,5 miljoen, evenveel als in 2016. Diergaarde Blijdorp trok de meeste bezoekers, gevolgd door de Euromast en Spido.

Nederlanders

Rotterdam is het populairst onder bezoekers uit eigen land. Van alle hotelgasten kwam 53 procent uit Nederland.

Van de buitenlanders kwamen de meeste hotelgasten uit Duitsland (7 procent van alle toeristen) en het Verenigd Koninkrijk (7 procent), gevolgd door Belgiƫ (6 procent).

Zakelijke bezoeken

Rotterdam groeit ook als zakelijke bestemming. Ruim de helft van het aantal hotelgasten kwam vanwege zaken naar de stad. Het aantal congressen nam ook toe. Zakelijke reizigers geven gemiddeld meer geld uit dan vrijetijdstoeristen en zijn daarmee een belangrijke doelgroep voor de stad.