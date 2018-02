Sneeuwrecord in Moskou: 'Zo hoort de winter in Rusland eruit te zien'

"Ik ben 76 jaar geleden geboren in Moskou, in 1941, en ik heb nog nooit zoiets gezien", vertelt een Moskoviet aan persbureau Reuters. "De sneeuw is schoon. Ik hoop dat ze de straten niet schoonmaken. Iedereen klaagt, maar ik vind het prachtig weer."

Ook een andere inwoner van Moskou is blij met de sneeuw. "Het is fantastisch. Dit is hoe de winter in Rusland eruit moet zien." Het is momenteel 10 graden onder nul in Moskou. Er wordt nog veel meer sneeuw verwacht.