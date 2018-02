Schilderij met 'softporno-nimfen' terug in Manchester Art Gallery

De Manchester Art Gallery heeft een schilderij van de Britse kunstschilder John William Waterhouse (1849-1917) teruggehangen op de plek waar het bijna een week geleden werd weggehaald. De tijdelijke verwijdering was bedoeld om een discussie over seksualiteit in de schilderkunst los te maken.

"We zijn overstelpt met reacties", zegt interim-directeur Wallace. "Het is verbazingwekkend wat dit aan gevoelens heeft losgemaakt." Die reacties komen vermoedelijk terug in een tentoonstelling van kunstenaar Sonia Boyce die komende maand in het museum wordt geopend. Zij filmde ook het weghalen van het doek.

#MeToo-tijdperk

Het doek Hylas en de nimfen (1896) toont hoe de figuur van Hylas uit de Griekse mythologie door naakte nimfen wordt verleid bij hen in een meertje te komen. De borsten van de jonge vrouwfiguren zijn duidelijk zichtbaar. Het schilderij geldt als een topstuk van de collectie en is zeer populair bij de bezoekers. Maar in het #MeToo-tijdperk zal het bij sommigen ongemakkelijke gevoelens oproepen.

De verwijdering leidde tot een storm van verontwaardiging. Bezoekers van het museum konden hun kritiek kwijt door een briefje op de lege plek op de museummuur achter te laten, schrijft The Guardian. "Het feminisme is gek geworden! Ik schaam me om feminist te zijn", schreef een bezoeker.

Ook Jonathan Jones, kunstcriticus van The Guardian, heeft weinig waardering voor het weghalen van het schilderij. Over Waterhouse schreef hij: "Elke oude Victoriaanse viezerik heeft het recht om softporno-nimfen te schilderen."