Staatshoofd Noord-Korea naar opening Winterspelen

Noord-Korea stuurt een 22-koppige delegatie naar de opening van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De delegatie wordt geleid door Kim Yong-nam, de voorzitter van het Noord-Koreaanse parlement. Vanwege die functie is hij formeel ook het staatshoofd van Noord-Korea.

Kim en de rest van de delegatie blijven drie dagen in Zuid-Korea. De verwachting is dat zij met de Zuid-Koreanen over verbetering van de onderlinge relatie gaan praten.

De 90-jarige Kim Yong-nam is al dertig jaar parlementsvoorzitter. Daarvoor was hij vijftien jaar minister van Buitenlandse Zaken onder Kim Il-sung en Kim Jong-il: de grootvader en vader van de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un.