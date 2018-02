Noord-Iers parlementslid met wielklem grijpt naar betonschaar

Het gebeurde vrijdagochtend, na een sportsessie in de fitnessschool. Twee dagen later zorgt zijn knipactie voor de nodige opschudding in het Verenigd Koninkrijk. Jim Allister, de leider van een rivaliserende partij in het parlement, roept op tot een grondig politieonderzoek. "Kelly denkt dat hij boven de wet staat", zegt Allister op Twitter.

IRA, gevangenisuitbraak en Amsterdam

"Niet de eerste keer dat Kelly een betonschaar gebruikt", reageert een andere twitteraar. Hij refereert aan Kelly's uitbraak uit de zwaarbeveiligde Prison Maze in Belfast. Bij deze gevangenisuitbraak in 1983 ontkwamen tientallen veroordeelde IRA-strijders. Kelly zat toen vast voor betrokkenheid bij een bomaanslag in Londen. Daarbij viel een dode en raakten 215 mensen gewond.

Na zijn uitbraak zat Kelly een aantal jaren ondergedoken. Begin 1986 werd hij, samen met een andere IRA-veteraan, in Amsterdam gearresteerd. Na zijn vrijlating ging hij de politiek in. De Noord-Ier speelde een rol bij de vredesonderhandelingen eind jaren '90.

Ook daarna zorgde Kelly wel vaker voor ophef. In 2013 probeerde het parlementslid een politieauto te stoppen in Belfast. Hij wilde opheldering over een arrestatie tijdens een protestmars. De agent stopte niet gelijk en Kelly reed een stuk mee op de motorkap van de auto. Een mede-partijlid raakte daarbij gewond.